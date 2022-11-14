Город32

Пищеблок в здании 19 века отремонтируют в Мглине

2022, 14 ноября 10:02 Общество
Пищеблок в здании 19 века отремонтируют в Мглине
Источник фото

В Мглинской школе сделают ремонт в пищеблоке, расположенном в здании 1872 года постройки. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

Глава региона вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом посетили Мглинский район.

«В Мглинской школе №1, в которой обучается 436 ребят, по программе модернизации образовательных учреждений выполнен  капитальный ремонт двух зданий: начальной школы и  мастерских. В следующем году будет капитально отремонтировано еще одно здание. На это в программе уже предусмотрено 16 млн рублей», – отметил Александр Богомаз.  

Брянский губернатор также рассказал, что дополнительные деньги из областного бюджета выделят на ремонт и модернизацию пищеблока школы. Располагается он в отдельном здании, построенном ещё в 1872 году. 

«Это позволит полностью обновить и модернизировать данное учебное заведение, создать современные и комфортные условия для получения знаний многим поколениям юных мглинчан», – заключил глава региона. 

Читайте также
Брянские студенты завоевали четыре медали в Ульяновске
14 ноября 14:36
Брянские студенты завоевали четыре медали в Ульяновске
Лжебанкиры похитили у брянцев 11,5 млн рублей
14 ноября 14:02
Лжебанкиры похитили у брянцев 11,5 млн рублей
Брянская фотохудожница победила на Всероссийском фестивале
14 ноября 11:35
Брянская фотохудожница победила на Всероссийском фестивале
«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу
13 ноября 12:45
«Спартак» обыграл «Рапид» в первенстве Брянской области по футболу

Новости регионов

09.11.2022 11:54
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко.  Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений

Актуальные темы

Общество
В среду в Брянске ограничат движение машин
Деловые новости
Педагогам — дорогу! Воспитатели и учителя начальных классов сегодня нарасхват
Общество
Для пассажиров поезда «Москва — Брянск» запустят автобус
Деловые новости
Брянский Губернаторский симфонический оркестр приглашает​ на музыкально-литературный вечер «Петра Великого творенье»
Общество
По Брянску не будут ходить троллейбусы

Новости партнёров

О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования
О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго
Воспитанники Православного детского дома побывали в Смоленскэнерго

 

На МЖД ускорили доставку цемента
На МЖД ускорили доставку цемента

На Московской железной дороге внедрена технология формирования составов из порожних цементовозов, позволяющая ускорить доставку цемента конечному потребителю.

В Брянскэнерго прошел День донора
В Брянскэнерго прошел День донора

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» прошла благотворительная акция «Стань донором – спаси жизнь»! Она была приурочена коДню народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.