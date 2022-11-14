Пищеблок в здании 19 века отремонтируют в Мглине

В Мглинской школе сделают ремонт в пищеблоке, расположенном в здании 1872 года постройки. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом посетили Мглинский район.

«В Мглинской школе №1, в которой обучается 436 ребят, по программе модернизации образовательных учреждений выполнен капитальный ремонт двух зданий: начальной школы и мастерских. В следующем году будет капитально отремонтировано еще одно здание. На это в программе уже предусмотрено 16 млн рублей», – отметил Александр Богомаз.

Брянский губернатор также рассказал, что дополнительные деньги из областного бюджета выделят на ремонт и модернизацию пищеблока школы. Располагается он в отдельном здании, построенном ещё в 1872 году.

«Это позволит полностью обновить и модернизировать данное учебное заведение, создать современные и комфортные условия для получения знаний многим поколениям юных мглинчан», – заключил глава региона.