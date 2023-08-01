Площадки для ярмарок выходного дня готовят в Брянске

В Брянске к 12 августа готовят площадки для ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации.

12 августа в областном центре откроются ярмарки выходного дня. Места для сельхозпроизводителей и фермеров готовят заранее.

Так, в Володарском районе ярмарка традиционно откроется на улице Пушкина, 73 около стадиона имени Брянских партизан. Специалисты районной администрации вместе с организатором ярмарки ООО «Энерготорг» продумали тематическое оформление территории. На открытии посетителей ждут выступления коллективов.

Сельхозпроизводители могут бесплатно торговать на ярмарках с оборудованных прилавков и своих автотранспортных средств.