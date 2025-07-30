Плотина стала переправой через речку для лесных обитателей в брянском заповеднике

В социальной сети «ВКонтакте» сотрудники заповедника «Брянский лес» разместили видео с фотоловушки. Брянец Павел Бараниченко установил её около небольшой речки вблизи посёлка Нерусса. На видео попала бобровая плотина. Лесные обитатели активно использовали сооружения для перехода на другой берег. Переправой воспользовались лисы, олени, цапля и целая семья косуль.

На фотоловушку попало активное движение лесных обитателей по переправе через речку в брянском заповеднике.

Комплексный ремонт В Смоленской клинической больнице №1, где проходят лечение маленькие и взрослые пациенты со всего региона, полным ходом идёт ремонт. На объекте побывал губернатор Василий Анохин, который ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и сотрудниками медучреждения. «Из областного бюджета на ремонт выделено 60 млн рублей. Сейчас строительные бригады работают на двух этажах больницы. Здесь приведут

Чтобы тепло пришло вовремя В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопрос находится на личном контроле губернатора Василия Анохина. «Необходимо свое-временно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений», – отметил глава региона. Ведётся подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. «За последние два года в Смоленской области капитально

Скоро новоселье! В Смоленской области условия жизни для селян становятся более привлекательными. Многие вопросы позволяет решать программа «Комплексное развитие сельских территорий». Ход её реализации обсудили на очередном заседании Правительства области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. «Одно из ключевых направлений — строительство нового жилья. Предоставляем квартиры в новостройках работникам предприятий и бюджетных учреждений по договору найма

Социальная миссия В поддержке защитников СВО активно участвует и бизнес региона. Сотрудники нового смоленского многопрофильного медицинского центра «КБ-Клиник» регулярно передают аптечки и медикаменты на передовую и бесплатно обследуют бойцов. Ещё одно направление – помощь детям с ограниченными возможностями. На прошлой неделе состоялось официальное открытие нового филиала клиники, в котором принял участие губернатор Василий Анохин. Это уже пятый

Новый опыт для героев Как в регионе из участников СВО готовят руководителей. Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» вышла на новый этап – уже сформирован список курсантов, которые скоро приступят к обучению. Промежуточные итоги реализации проекта подвели на заседании Общественного совета, которое прошло при участии губернатора Василия Анохина. Большой отклик «Утвердили список кандидатов, прошедших отбор. Наши защитники, проявившие мужество на