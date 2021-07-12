Пляж на Орлике в Брянске стал похож на черноморское побережье

Жаркая погода заставила горожан переместиться к водоемам.
В минувшие выходные озеро Орлик в Бежицком районе Брянска побило рекорды по числу отдыхающих. Фото, сделанные на Орлике, опубликованы в соцсетях. При наступлении аномально жаркой погоды к водоему устремилось такое количество любителей пляжного отдыха, что горожане вынуждены загорать и купаться буквально плечом к плечу.
«Пока побережье Крыма и Краснодарского края восстанавливается после потопов, а Анапа переживает нашествие божьих коровок, жители Брянска прекрасно проводят время на Орлике. Потому что Орлик – это маленькая жизнь», – отмечает автор снимков.
С ростом числа отдыхающих растет и количество мусора на Орлике и других городских водоемах. Еще одной проблемой стала парковка – брянцы просят сотрудников ГИБДД навести порядок.
«Тут в водоохранной зоне средь бела дня штрафуй автошников – не хочу», «Чтоб тех водителей, что бросают свои машины на краю дороги, справа и слева, краска облезла на машине и колеса спустились», – возмущаются горожане.
«А еще сколько там детей на всяких квадроциклах гоняет: либо сами разобьются, либо кого покалечат или машины зацепят. Хоть бы один патруль проехался и посмотрел, что там творится», – также пишут брянцы в соцсетях.
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