По Брянску не будут ходить троллейбусы

В ближайшие выходные по областному центру не будут курсировать троллейбусы. Об этом сообщили в городской администрации.

12 и 13 ноября в Брянске будут проводить модернизация всех тяговых подстанций. Для этого их отключат от электропитания. Поэтому в эти дни троллейбусы по улицам города ездить не будут.

«Рогатый» транспорт заменят автобусы. Их выпустят на троллейбусные маршруты №1, 9 и 11. А с понедельника троллейбусы вновь будут перевозить пассажиров.