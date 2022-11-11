По Брянску не будут ходить троллейбусы
В ближайшие выходные по областному центру не будут курсировать троллейбусы. Об этом сообщили в городской администрации.
12 и 13 ноября в Брянске будут проводить модернизация всех тяговых подстанций. Для этого их отключат от электропитания. Поэтому в эти дни троллейбусы по улицам города ездить не будут.
«Рогатый» транспорт заменят автобусы. Их выпустят на троллейбусные маршруты №1, 9 и 11. А с понедельника троллейбусы вновь будут перевозить пассажиров.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений