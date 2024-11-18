По нацпроекту отремонтировали подъезд к городу Фокино

По нацпроекту капитально отремонтировали подъезд к городу Фокино. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок автодороги «Подъезд к г.Фокино». Подрядная организация ООО «СБС» привела в порядок 400 метров дороги от дома №1 до дома №15 по улице Ленина в городе Фокино.

Рабочие уложили новый асфальт и построили тротуары. Для безопасности пешеходов специалисты установили пешеходное ограждение и сделали искусственную неровность. В завершении рабочие поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку.