По нацпроекту отремонтировали подъезд к городу Фокино
По нацпроекту капитально отремонтировали подъезд к городу Фокино. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок автодороги «Подъезд к г.Фокино». Подрядная организация ООО «СБС» привела в порядок 400 метров дороги от дома №1 до дома №15 по улице Ленина в городе Фокино.
Рабочие уложили новый асфальт и построили тротуары. Для безопасности пешеходов специалисты установили пешеходное ограждение и сделали искусственную неровность. В завершении рабочие поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку.
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