По нацпроекту в Стародубском районе отремонтировали трассу

По нацпроекту в Стародубском районе отремонтировали более трёх километров трассы. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в порядок привели часть трассы Стародуб – Новые Ивайтёнки в Стародубском районе. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» отремонтировала 3,2 километра дороги.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие из прочного ЩМА-16, укрепили обочины щебнем, отремонтировал съезды. В порядок привели водопропускные трубы и установили специальные лотки для отведения воды с проезжей части.

Такое специалисты построили тротуары, обновили остановки. В завершении на дороге поставили новые знаки и нанесли разметку.

Эту трассу приводят в порядок поэтапно. За три года обновили около 11 километров дороги.