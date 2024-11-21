По нацпроекту в Стародубском районе отремонтировали трассу

По нацпроекту в Стародубском районе отремонтировали более трёх километров трассы. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в порядок привели часть трассы Стародуб – Новые Ивайтёнки в Стародубском районе. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» отремонтировала 3,2 километра дороги.
Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие из прочного ЩМА-16, укрепили обочины щебнем, отремонтировал съезды. В порядок привели водопропускные трубы и установили специальные лотки для отведения воды с проезжей части.
Такое специалисты построили тротуары, обновили остановки. В завершении на дороге поставили новые знаки и нанесли разметку.
Эту трассу приводят в порядок поэтапно. За три года обновили около 11 километров дороги.
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