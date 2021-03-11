Почти 100 брянцев вышли на пенсию досрочно

Оформить пенсию раньше установленного возраста им позволил длительный страховой стаж.

За последние два года досрочную пенсию за длительный страховой стаж смогли оформить почти 100 жителей Брянщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда. 80% таких пенсионеров — женщины.

По закону для досрочного выхода на пенсию женщинам нужно накопить 37 лет страхового стажа, мужчинам — 42 года. Страховой стаж включает периоды, когда человек работал и за него делались отчисления в ПФР, предпринимательскую деятельность или деятельность самозанятого, если при этом делались взносы в ПФР за себя и ряд нестраховых периодов, в числе которых, в частности, служба в армии, получение пособий по безработице и временной нетрудоспособности, пребывание в декретном отпуске и уход за ребенком без его оформления, в ряде случаев — получение профессионального образования.

Досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного законом возраста — новая льгота, которая начала действовать с реализацией пенсионной реформы.

Проверить свой страховой стаж россияне, включая брянцев, могут через личный кабинет на сайте ПФР.