Почти 16 тысяч тюльпанов вырастили в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты брянского тепличного хозяйства начали готовиться к Международному женскому дню ещё в январе. Сразу после Нового года они высадили в грунт луковицы тюльпанов. За два месяца ухода из них выросла. почти 16 тысяч цветов.

«К 1 марта все наши цветы уже практически проданы. Тюльпаны мы растим по проверенной годами технологии, которая позволяет получить качественный урожай в нужный срок», — рассказала специалист отдела тепличного хозяйства дорожного управления города Брянска Татьяна Труфанова.

Срезанные цветы держат в хранилище. Температура там не поднимается выше пяти градусов тепла. Тюльпаны сохраняют вид до приезда покупателей.

А луковицы срезанных растений в августе высадят на городские клумбы.