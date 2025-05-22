Почти 23 млн рублей потратят на ремонт учреждений образования в Брянске к новому учебному году. Об этом сообщили в городской администрации.

Подготовку к новому учебному году обсудили на оперативном совещании в мэрии. Начальник городского управления образования Альберт Малкин уточнил, что в Брянске работают 67 школ, 95 детских садов и шесть учреждений допобразования детей. До первого сентября во многих пройдёт ремонт. Основное внимание уделят обновлению внутренних коммуникаций, а также обустройству санузлов, ограждений, пандусов, инженерных систем. Из бюджета на обновления учреждений образования областного центра потратят почти 23 млн рублей.

Также в детсадах и школах по рограмме «Инициативное бюджетирование» появятся спортивные и игровые комплексы, турники и благоустроенные территории. В план модернизации вошли 19 учреждений образования.