Почти 700 работ от юных брянцев поступило на предновогодний конкурс игрушек «Сказка глазами детей». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной Думе подвели итоги регионального конкурса «Сказка глазами детей». Около 700 поделок и игрушек сделали юные жители Брянщины. Парламент украсили персонажи русских сказок и мультфильмов, Деды Морозы и Снегурочки, атрибуты нового года и игрушки с символом наступающего года.

Победителей выбирали губернатор Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, сенаторы РФ Василий Попадайло и Вадим Деньгин, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Финалисты отправятся на новогодние представления в Москве. А всех участников ждут поощрительные призы. Они уже побывали на новогоднем спектакле в ДК БМЗ.