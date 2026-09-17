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Брянский борец выиграл международный турнир «Кубок Степана Саргсяна»

2026, 17 сентября 08:50
Брянский борец выиграл международный турнир «Кубок Степана Саргсяна»
Источник фото

Брянский борец выиграл международный турнир «Кубок Степана Саргсяна». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Ереване состоялся международный турнир по вольной борьбе «Кубок Степана Саргсяна». За награды боролись  почти 140 борцов из 15 стран. 

В весовой категории до 79 кг выступил Мастер спорта международного класса, брянский спортсмен Гаджимурад Алихмаев. В финале одержал победу над американцем Айзеком Джеймсом Олйником. Борец завоевал золотую медаль турнира. 

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