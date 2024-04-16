Почти четыре тысячи брянских школьников отдохнут в загородных лагерях этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании в горадминистрации обсудили организацию летнего отдыха для детей. Так, 3910 школьников отдохнут в загородном лагере «Искорке» и оздоровительном комплексе «Лесной». Там работает сразу два лагеря — «Огонёк» и «Орлёнок». Для ребят организуют четыре смены.

А Брянске будут работать 69 лагерей с дневным пребыванием в школах. Их смогут посещать 7 570 детей.