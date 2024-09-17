Почти два километра трассы ремонтируют в Брянском районе

Почти два километра трассы Сельцо-Новониколаевка ремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе продолжается капремонт дороги Сельцо-Новониколаевка. 1,7 километра трассы приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Работы проходят на одной половине проезжей части. Специалисты устанавливают две новые водопропускные трубы и ремонтируют старую. На дороге также уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и отремонтируют съезды.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируют в текущем году.