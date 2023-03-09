Почти две тысячи соцконтрактов заключили в Брянской области

В минувшем году жители Брянщины заключили почти две тысячи социальных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За два года в регионе соцслужба заключила с гражданами 4096 социальных контрактов. Из них в 2022 году — 1988 на 301,6 млн рублей.

В том числе 528 соцконтрактов заключено для поиску работы. Ещё 841 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 251 человек получил деньги на ведение личного подсобного хозяйства 368 заявителей соцконтракт помог преодолеть трудную жизненную ситуацию.