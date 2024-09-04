Почти пять километров трассы ремонтирую в Выгоничском районе с инновационным подходом. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе продолжается капремонт дороги «Орменка — Карповка – Маковье». Подрядная организация АО «Брянскавтодор» приводит в порядок 4,9 километра трассы.

На этой дороги специалисты применяют инновационный метод холодной регенерации. Старый асфальт снимают специальными машинами, которые его измельчают и смешивают со связующими материалами. Полученное однородное и износостойкое покрытие укладывают на дорогу.

Технология также позволяет сократить срок ремонта и снизить его стоимость.