Почти пять километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Злынковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе продолжается капитальный ремонт трассы Злынка-Кожановка. 4,9 километра обновляет подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие восстановили дорожное покрытие и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также специалисты отремонтировали водопропускную трубу, обустроили водосбросные сооружения и установлены водосбросные лотки. На трассе появились новые барьерное и пешеходное ограждения.

В настоящее время занимается укреплением обочин щебнем. Рабочим также предстоит установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».