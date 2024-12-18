Почти шесть тысяч тонн реагента высыпали на дороги Брянской области за сутки

Почти шесть тысяч тонн реагента высыпали на дороги Брянской области для предотвращения гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшие сутки 192 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники работали на дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области. Специалисты убрали от снега свыше 2,5 тысяч километров проезжей части и более 1,7 тысяч километров обочин.

Также для предотвращения гололёда рабочие обработали свыше 4,7 тысяч километров автодорог. На это потратили

почти шесть тысяч тонн песко-соляной смеси.