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Почти шесть тысяч тонн реагента высыпали на дороги Брянской области за сутки

2024, 18 декабря 09:04 Общество
Почти шесть тысяч тонн реагента высыпали на дороги Брянской области за сутки
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Почти шесть тысяч тонн реагента высыпали на дороги Брянской области для предотвращения гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

В минувшие сутки 192 единицы снегоочистительной и пескораспределительной техники работали на дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области. Специалисты убрали от снега свыше 2,5 тысяч километров проезжей части и более 1,7 тысяч километров обочин.

Также для предотвращения гололёда рабочие обработали свыше 4,7 тысяч километров автодорог. На это потратили

почти шесть тысяч тонн песко-соляной смеси.

 

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