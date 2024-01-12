Почти шесть тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска в январе
Почти шесть тысяч тонн снега коммунальщики вывезли с улиц Брянска с начала января. Об этом сообщили в городской администрации.
Дорожные службы Брянска убирают городские улицы после непогоды. За 11 дней января коммунальщики вывезли 5 600 тонн снега.
А накануне коммунальщики обрабатывали дороги от гололеда из-за резкого похолодания. 20 комбинированных дорожных машин высыпали 400 кубометров реагента на мосты и путепроводы, а также улицы с большим уклоном. За январь дорожники Брянска израсходовали три тысячи кубометров пескосоляной смеси.
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