Почти шесть тысяч тонн снега вывезли дорожники из Брянска в январе

Почти шесть тысяч тонн снега коммунальщики вывезли с улиц Брянска с начала января. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожные службы Брянска убирают городские улицы после непогоды. За 11 дней января коммунальщики вывезли 5 600 тонн снега.

А накануне коммунальщики обрабатывали дороги от гололеда из-за резкого похолодания. 20 комбинированных дорожных машин высыпали 400 кубометров реагента на мосты и путепроводы, а также улицы с большим уклоном. За январь дорожники Брянска израсходовали три тысячи кубометров пескосоляной смеси.