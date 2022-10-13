Почти три тысячи свадеб сыграли в Брянской области

За три месяца на Брянщину брак заключили около трёх тысяч пар. Об этом рассказали в Управление ЗАГС по Брянской области.

В третьей квартале 2022 года в Брянской области сыграли 2996 свадеб.

В первый брак вступило больше мужчин, чем женщин – 2038 против 1922. При этом повторно под венец пошли 958 женихов и 1074 невесты.