Почти восемь километров трассы «Суземка – Трубчевск» – Холмецкий Хутор ремонтируют по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Суземском и Брасовском районах продолжается капитальный ремонт трассы «Суземка – Трубчевск» – Холмецкий Хутор. 7,6 километра дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия на всем протяжении ремонтируемого участка. Также рабочие обновили 3,6 км верхнего слоя дороги.

Специалистам также предстоит укрепить обочины, отремонтировать съезды и нанести разметку. Работы продолжатся и в следующем году. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».