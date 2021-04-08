Под Брянском сфотографировали «постапокалиптическую» детскую спортплощадку

Дети играют в баскетбол среди разрухи и мусора.

Жители поселка Мичуринского Брянского района пожаловались на отсутствие условий для занятий спортом для детей.

Фото баскетбольной площадки, расположенной рядом со школой, они разместили в соцсетях.

На нем видно, что площадку давно не ремонтировали. Дети вынуждены играть в баскетбол в окружении мусорных куч и покосившихся щитов.

Несмотря на это, энтузиазм школьников не угасает – они продолжают развивать свои спортивные навыки, не имея альтернативы.