Подозреваемого в краже крышек люков в Брянске задержали стражи порядка

Подозреваемого в краже крышек с канализационных люков в Брянске задержали стражи порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В отдел полиции Бежицкого района Брянска о исчезновении крышек канализационных люков с улицы Медведева и переулка Брянского сообщили представители администрации. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к кражам причастен 33-летний житель Брянского района. Ранее он судим не был. Мужчина признался, что по две крышки с люков он несколько раз снимал по ночам и отвозил в пункт приема металлолома. Две крышки полицейские изъяли, а остальные уже были переработаны.

Возбуждены уголовные дела.