31 крышка от люков пропали с улицы Флотской в Брянске

31 крышка от канализационных люков пропали с тротуара микрорайона на Флотской в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На тротуаре в «зелёной зоне» микрорайона на Флотской пропала 31 крышка от канализационных люков. Коммунальщики оперативно закрыли дыры на пешеходной дорожке бетонными плитами.

Мэрия обратилась с заявлением о краже в полицию. Вандалов может помочь найти камеры видеонаблюдения, установленные на домах нового микрорайона на Флотской. Также правоохранители проверяют пункты по приёму металла.