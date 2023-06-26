Подростки поставили семь пьес в Брянском ТЮЗе

Подростки поставили семь пьес в творческой лаборатории Брянского ТЮЗа. Об это рассказали в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре юного зрителя прошла творческая лабораторию для подростков «Дети пишут пьесу»». За несколько дней юные драматурги под руководством опытных наставников написали семь социальных пьес. Их поставили на сцене как единый спектакль из семи новелл

Зрителями были родители юных драматургов, их одноклассники и друзья. Взрослые отметили глубину и серьёзность тем, которые затронули ребята.

«Это настоящие драмы, которые мы видим в нашей жизни. Мы впервые увидели себя глазами детей, и нам теперь надо учиться выстраивать с ними диалог», – отметили зрители.