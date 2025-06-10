Подросток утонул на озере в Брянске

17-летний подросток утонул на озере Орлик в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне вечером в единую диспетчерскую службу Брянска поступила информация о происшествии на озере Орлик-1. Там утонул первокурсник Брянского строительно-технологического техникума.

Оперативная группа городской службы спасателей до темноты искала тело 17-летнего юноши, но без результата. Рано утром водолазы вновь принялись за работу. Около 10 часов утра утонувшего нашли. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

С начала сезона это уже третий погибший в необорудованном для купания в Брянске.