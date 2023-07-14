Подрядчик из Якутии сорвал сроки строительства школы в Брянске

Подрядчик из Якутии сорвал сроки строительства новой школы в Брянске. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области посетил стройку школ в областном центре. К работам в учебном заведении на улице Флотской у проверяющих вопросов не возникло. А вот окончание строительства школы в районе старого аэропорта в срок под вопросом.

«Подрядчиком ООО «РусСтрой» из Якутии из 877 млн рублей за два с половиной месяца освоено только 7 млн. Здесь только начали забивать сваи, рабочих нет. Очевидно, что уже сорваны все сроки, график не соблюдается», – уточнил Александр Богомаз.

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