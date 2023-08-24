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Подрядчик из Якутска затягивает строительство школы в Брянске

2023, 24 августа 16:24 Общество
Подрядчик из Якутска затягивает строительство школы в Брянске
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Подрядчик из Якутска тянет со строительством новой школы в старом аэропорту Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

Глава Брянской горадминистрации Александр Макаров и прокурор города Юрий Шестаков побывали на стройплощадке школы №73. Компания «РусСтрой» из Якутска возводит учебное заведение на 1 225 мест на территории старого аэропорта. Работы по первому этапу стартовали в мае и должны закончиться в конце года. 

«Месяц назад в котловане работали 17 человек. Сегодня их количество не увеличилось, а уменьшилось до 15, с учетом тракториста. 25 июля вы нам обещали, что рабочей силы будет столько, что мы приедем и удивимся. А сегодня мы видим, что дело не двигается. Это национальный проект, здесь никто церемониться не будет», — отметил прокурор города Брянска.

С весны подрядчик не завершил все земляные работы. Устройство ростверков он планирует закончить к 10 сентября, а потом перевыполнить план, призвав ещё одну бригаду строителей и установив два башенных крана. Только в дело может вмешаться осенняя погода. Дождь замедлит земляные работы и снизит проходимость строительной техники.

«Вы, приехав в Брянскую область, должны были предусмотреть все региональные риски: и с погодой, и с грунтами, и с недостатком людей. Подрядчик на военном госпитале все эти факторы учел. Работает меньше года, но готов сдать объект в ноябре. А у вас постоянно идет отставание», — говорит Александр Макаров.

Готовность школы составляет меньше 10%. Месяц назад подрядчик обещал до конца сентября освоить 300 млн рублей. Но в соответствии с планом-графиком едва сможет преодолеть отметку в 170 млн рублей при стоимости школы 1,2 млрд рублей.

Подрядчику дали 10 дней, чтобы нагнать план. Если строители не ускорятся, то Брянская городская администрация выставит компании «РусСтрой» претензию. А там может дойти и до расторжения контракта.

Подрядчик из Якутска затягивает строительство школы в Брянске

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