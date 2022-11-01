Подрядчик нарушил сроки ремонта в брянском парке «Юность»

Подрядчик заплатит неустойку за нарушения сроков ремонта в парке «Юность» в областном центре. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Брянске благоустраивают парк «Юность» на улице Пушкина в Володарском районе. Администрация в мае заключила контракт на ремонт с ООО «КБК СТРОЙ». На работы выделили 102 млн рублей.

Закончить благоустройство парка «Юность» подрядчик должен был ещё 13 сентября. Но на 28 октября ремонт выполнен на 92%. Подрядчик не устранил выявленные замечания, а также не предоставил документы на игровое оборудование.

За нарушение сроков подрядчику придётся уплатить пени.