Подрядчик пристройки к школе искусств Брянска отстал от графика

Подрядчик отстал от графика работ при возведении пристройки к детской школы искусств №10 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается возведение пристройки к детской школе искусств №10 в Фокинском районе. Компания «Жилсоцстрой» обещала сдать объект раньше срока. Однако подрядчик отстаёт от графика работ по информации Росстройконтроля.

«До вашего обещания сдать пристройку к 1 сентября — 8 месяцев. Отстаете вы на два, которые надо разложить на оставшийся период работ. Вот и посчитайте, с какой производительностью труда вы должны работать», — подчеркнул мэр города Александр Макаров.

Оказалось, что на стройке задействованы восемь рабочих. Они уложили плиты перекрытия второго этажа и выкладывают кирпичный парапет. Не готовы в срок и внутренние перегородки.

Подрядчик пообещал до 15 февраля доделать коробку здания и поставить окна и двери.