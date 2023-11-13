Подрядчик строит детский сад в Брянске за свой счёт

Подрядчик строит новый детский сад на улице Флотской в Брянске за свой счёт из-за недочётов в документах. Об этом сообщили в городской администрации.

В микрорайоне на улице Флотской в областном центре почти готов новый детский сад на 280 мест. Рабочие занимаются отделкой помещений и благоустройством территории. В здание уже дали отопление.

Но получить деньги за построенный детский сад ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» не может. Подрядчик неправильно оформил исполнительную документацию. Из-за этого надзорная организация «Росстройконтроль» не подписывает акты приёмки работ. А городской бюджет не может выплатить компании деньги. Сумма выполненных работ превысила 190 млн рублей. «Арэн-стройцентр» фактически строит детский сад за собственные деньги.

«Поручил разработать поэтапный план решения всех текущих проблем, строгого выполнения всех задач подрядчиком и смежными структурами. Все это должно быть отражено в протоколе», — подчеркнул вице-мэр города Брянска Сергей Антошин.

С документами подрядчику поможет целый проектный офис специалистов управления капитального строительства города Брянска.