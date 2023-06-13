38-летний подземный переход на «полтиннике» отремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На пересечении улиц Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Брянске расположен пешеходный переход. Он был построен в 1985 году, в год 1000-летия города Брянска. В последние годы состояние подземного перехода стало критическим: откалываются ступени, отваливаются гранитные плиты от стен, освещение тусклое.

Проект нового перехода уже прошел экспертизу. Там капитально отремонтируют стены, потолок и пол. Внутри появится современное освещение. Над входами сделают козырьки. Также там установят электрические подъемники для маломобильных групп населения.

Брянская городская администрация изыскивает средства на капремонт перехода.