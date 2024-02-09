Подземный переход в Брянске подрядчик отремонтировал на 40%

Подземный переход у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске подрядчик отремонтировал на 40% за три месяца. Об этом рассказали в городской администрации.

У сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске продолжается ремонт подземного пешеходного перехода. Реконструкция длиться четвёртый месяц. Ежедневно на объекте трудятся около 20 человек в две смены. Готовность перехода превышает 40%.

В настоящее время рабочие штукатурят стены и бетонируют парапеты.

«Было принято решение ровнять стены шестиметровыми участками и разделять их фальш-колоннами. Эти плоскости мы и выводим идеально ровными под плитку. Из перехода уже вывезли 19 КАМАЗов строительного мусора, предполагаем, что его хватит еще на пять рейсов», — рассказал главный инженер Виталий Колобан.

Стоимость работ составляет около 23,5 млн рублей. Закончить капремонт подрядчик должен к маю.