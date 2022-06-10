Поезд в Симферополь через Брянск будет ходить раз в два дня

Перевозчик объяснил такое решение ростом пассажиропотока.

С 26 июня пассажирский поезд 374С «Таврия» Симферополь – Смоленск с беспересадочными вагонами Симферополь – Белгород будет ходить раз в два дня.

Ранее поезд курсировал два-три раза в неделю. В связи с ростом пассажиропотока перевозчик добавил составы и открыл в них продажи билетов на глубину до 90 суток.

«Поезд следует через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел, Брянск. Вагоны до Белгорода следуют в составе поезда до станции Курск, далее – отдельно разработанным расписанием. В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны», – сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».