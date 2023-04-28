Полицейские напомнили брянцам о безопасности в праздничные дни

Стражи порядка напомнили жителям Брянской области о безопасности на праздничных мероприятиях.

В преддверии и в День весны и труда, а также 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдут массовые мероприятия. Правоохранители будут обеспечивать правопорядок и безопасность.

Жителей просят соблюдать общественный порядок и выполнять законные требования полиции. На мероприятии нельзя проносить опасные предметы и спиртное. также родителям стоит следить за детьми, а автомобилистам — не оставлять машины в неположенных местах.

Нарушителя грозит отвественность.