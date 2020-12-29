Полицейский из Брянска получил литературную стипендию

В брянском Доме волонтера прошла церемония вручения именных литературных стипендий правительства Брянской области и областной Думы.

Как сообщает УМВД по Брянской области, одним из 74 лауреатов стал сотрудник брянской полиции — младший лейтенант внутренней службы, специалист отдела обеспечения вооружением УОТО Алексей Щупиков.

Алексей состоит в облатсной организации Союза писателей России. Премией были отмечены его литературные публикации в ведомственных изданиях МВД «Щит и перо» и «По горячим следам», вышедщие в 2019-2020 годах, ежегодном альманахе брянских писателей и в интернете.

В этом году он стал также лауреатом первой степени на конкурсе детской литературы, который проходил в Орле.

Щупиков пишет не только о работе полиции, но и воссоздает страницы малоизвестной или забытой истории Брянщины. Его повести и рассказы основаны на реальных событиях.