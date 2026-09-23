Полицейский из Стародуба победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый»

2026, 23 сентября 18:33

Полицейский из Стародуба победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В двух турах победу одержал старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Стародубский» майор полиции Анатолий Гапеев. Он представит регион на всероссийском этапе, который пройдёт в конце октября в Москве. Участникам продемонстрируют свои навыки и знания в служебной, огневой и физической подготовке.

Анатолий Гапеев поступил в МВД России после службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Несколько лет работал в должности участкового уполномоченного милиции в Стародубском РОВД, потом менял подразделения, но в 2017 году вновь вернулся в участковые. Территория обслуживания Анатолия Гапеева составляет почти 3 000 человек. У лучшего участкового есть жена и трое сыновей.

«Меня очень поддержали любимая супруга Ольга, дети, родные, коллеги по работе, особенно сослуживцы – участковые уполномоченные, друзья, знакомые, приятели и жители города. Это очень важно и ценно для меня, значит – в меня верят!» – подчеркнул Анатолий Гапеев.