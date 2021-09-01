Полиция изъяла у брянцев 43 единицы оружия и более 500 патронов

Полицейские подвели итоги операции «Оружия».

УМВД России по Брянской области во взаимодействии с региональным Управлением Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». В операции были задействованы более 350 сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщает региональное УМВД, проверки прошли среди 3570 владельцев оружия. Полицейские выявили 70 нарушений и изъяли 43 единицы оружия и более 500 патронов.

Добровольно брянцы сдали еще 33 единицы оружия и около 70 патронов.