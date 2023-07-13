Поликлинику и хирургический корпус построят в Брянске до конца года

Поликлинику и хирургический корпус детской больницы построят в Брянске до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области проверил ход работ на стройках поликлиники в районе старого аэропорта и хирургический корпус детской больницы. Оба объекта должны закончить в ближайшие полгода.

«На хирургическом корпусе уже увеличено количество бригад штукатуров и других специалистов, то же самое необходимо сделать и на поликлинике. До октября необходимо выполнить все работы и по благоустройству территории», – уточнил Александр Богомаз.