Половину асфальта убрали рабочие на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске ремонт проспекта Московского вышел на активную стадию. Подрядчик «Брянскавтодор» сфрезеровал половину старого асфальта. Покрытие убрали на участке от памятника танкистам до дома №1 по проспекту Московскому. Также на демонтированы бордюры, в том числе на разделительной полосе.

Подрядчик занимается устройством заездных карманов для общественного транспорта на остановках «Западная» и «Школа №51».

Главную магистраль Фокинского района ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На капитальный ремонт выделено около 95 млн рублей.