Пять беспилотников сбили военные над Брянщиной за утро

Пять беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной за утро. О происшествии сообщили губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 31 августа военнослужащие Министерства обороны России пресекли несколько атак на Брянскую область. С разницей в несколько часов над регионом заметили пять беспилотных летательный аппаратов самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.