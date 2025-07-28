Портрет командира партизанского движения на фасаде гостиницы отреставрировали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянске отреставрировали художественное панно на фасаде гостиницы «Турист». Пять лет назад в рамках всероссийской акции «Герои наших улиц» художники московская арт-студии нарисовали на здании портрет Героя Советского Союза, одного из руководителей партизанского движения на Брянщине в годы Великой Отечественной войны Михаила Дуки.

Обновили рисунок художники из брянского сообщества граффити и росписи стен. Они запросили у авторов мурала палитру красок для восстановления панно. Профинансировало реставрацию руководство гостиницы «Турист».