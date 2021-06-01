После ремонта сквер Энергетиков в Брянске отремонтируют снова

Комиссия обнаружила недостатки.

Рабочая комиссия, в состав которой вошли и. о. председателя комитета по ЖКХ Юрий Пацинский, депутат горсовета Владимир Харитоненков, представители подрядной организации и городского дорожного управления, выявила недостатки при приемке сквера Энергетиков в Советском районе Брянска.

Сквер за 5,2 миллиона рублей в течение двух месяцев ремонтировал ИП Гагиев. В рамках контракта в сквере установили около 30 новых скамеек с урнами, заменили старую электропроводку и смонтировали порядка 40 светильников.

Как сообщает городская администрация, выявленные недостатки связаны с обустройством газонов, уборкой стройматериалов и ремонтом оборудования на детской площадке. Подрядчику предстоит их устранить.

Также для полноценного благоустройства сквер нуждается в дополнительных работах – их выполнят в рамках отдельных контрактов. Перечень дополнительных видов работ составят члены комиссии.