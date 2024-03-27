Последний троллейбус от вокзала в Брянске будет уходить позже

Время последнего троллейбусного рейса от вокзала в Брянске сдвинут по просьбе пассажиров. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрию пожаловались жители города, которые возвращаются из Москвы ночным поездом. Домой им приходится добираться на такси. На последний троллейбус, уходящий от вокзала, успеть могут не все.

«Городская администрация запустила троллейбус специально для развоза пассажиров с «московского» поезда, прибывающего почти в полночь. При этом многие горожане с вещами, детьми просто не успевают с перрона на этот троллейбус. Люди жалуются. Скорректируйте расписание так, чтобы троллейбус отправлялся, дождавшись максимального количества пассажиров», — распорядился вице-мэр Сергей Антошин

В мэрии отметили, что теперь на последний рейс от вокзала успеют все желающие.