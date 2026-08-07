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Поставки фруктов в Брянск сократятся: товарооборот между Россией и Арменией упал на 30 процентов

2026, 07 августа 12:55
Поставки фруктов в Брянск сократятся: товарооборот между Россией и Арменией упал на 30 процентов
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В 2025 году объём торговли снизился до 8 миллиардов долларов после рекордных 12 миллиардов в 2024 году.

 

Товарооборот между Россией и Арменией сократился более чем на 30 процентов, что отразится и на поставках армянских фруктов в Брянск. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

После рекордных 12 миллиардов долларов в 2024 году объём торговли упал до 8 миллиардов. При этом значительную долю в товарообороте составляли товары из третьих стран — Армения фактически служила перевалочным пунктом.

Точный объём товарооборота сейчас оценить сложно, поскольку часть продукции поступает через Белоруссию и другие страны.

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