Пострадавшие от половодья брянцы живут в гостинице

Брянцы, чьи дома затопило в половодье, расселили в гостинице «Турист». Об этом рассказали в городской администрации.

32 жителя Радицы-Крыловки и улиц Советского и Бежицкого районов областного центра вынуждены были покинуть свои дома из-за половодья. Их разместили в гостинице «Турист».

«Нас на Республиканской всегда заливает самых первых, так что мы привыкшие ко всему, но в этом году уж больно стремительно пришла вода. В том году мы не переселялись, потому что ситуация была терпимая — свет был, вода была, но в этом году пришлось уехать, потому что вода дошла до трансформаторной будки, которая стоит у нас напротив дома, побоялись, что случится страшное. Я позвонила вечером в поселковую администрацию, узнала обстановку, а на следующий день, когда резко пришла вода, нас уже забрали, сначала на лодке вывезли, потом на машине сюда доставили», – рассказала жительница посёлка Радица-Крыловка Светлана Качурина.

Дом Евгения Барсукова и его семья на улице Самарской в Бежицком районе впервые сильно затопило. Вода зашла на уровень 70 см от пола.

«Вода прибыла стремительно, поэтому много чего из хозяйства не удалось спасти, например, газовый котёл. Кошки и собаки сейчас одни на чердаке, ездим кормить их. Вода пришла в 2 часа ночи, мы сразу позвонили в МЧС, в 6 утра за нами приехали спасатели. Здесь у нас хорошие условия, нас бесплатно кормят обедом, на завтрак и ужин покупаем что-то сами. Здесь есть холодильник, микроволновка, чайник», — рассказал Евгений.