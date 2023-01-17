Поводок помешал оборудовать купели на Крещение в Брянске

В областном центре из-за паводка на Крещение будет работать только одна купель на пляже в Белых Берегах. Об этом сообщили в городской администрации.
19 января верующие отметят Крещение Господне. В Брянска в этом году к празднику подготовят только одну купель. Оборудовать проруби на других водоемах помешала погода, а точнее зимний поводок. Реки затопили близлежащие территории и находиться там небезопасно.
Сотрудники спасательной станции на водах Брянска оборудовали купель на озере в Белых Берегах. Также дно обследуют водолазы. Затем место купания по периметру отгородят сеткой, установят сходы и освещение. Также для жителей установят палатки для переодевания.
Купания продлятся с 22 часов 18 января до 24 часов 19 января. В этом время на пляже будут дежурить матросы-спасатели, медики и полиция.
«Мы уважаем традиции верующих, но жизнь и здоровье людей на первом месте. Поэтому организуем место для купания там, где будет обеспечена полная безопасность горожан», — подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.
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