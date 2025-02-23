Праздничный концерт прошёл в Брянске

Праздничный концерт в честь Дня защитников Отечества прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске в областной филармонии прошёл концерт «О Родине. О мужестве. О славе». Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества.

В зале собрались ветераны Вооруженных Сил, участники специальной военной операции, члены семей погибших защитников, представители органов власти, силовых структур, духовенства, трудовых коллективов, волонтерских и общественных организаций.

Под звуки фанфар в зал внесли Государственный Флаг Российской Федерации и копию знамени Победы. Прозвучал Государственный Гимн. Со сцены прозвучали тексты поздравительных телеграмм от Президента РФ Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины. Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя защищали родную землю, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно, легендарных побед», – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор вручил награды Всероссийского общественного движения «Отцы России». Он передал медали «Отец солдата» мужчинам, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Совсем юные и известные артисты выступили на сцене с творческими номерами для военнослужащих.