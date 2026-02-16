Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье

2026, 16 февраля 09:14
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В воскресенье, 15 февраля, в Брянске прошёл памятный митинг, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У мемориала «Круговая оборона» собрались представители власти и силовых ведомств, военные и родственники погибших воинов. Выступающие вспомнили земляков, участвовавших в тех событиях. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших героев. Церемония завершилась возложением цветов к подножию монумента и бюстов.

 

