Предпринимателя в Суражском районе оштрафовали на 30 тысяч рублей за экологическое преступление

Правонарушителя привлеки к административной ответственности, за несоблюдение требований охраны окружающей среды. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Суражском районе индивидуальный предприниматель, который занимался переработкой древесины, сжигал отходы от производства без специальных установок, на открытом воздухе.

На МЖД созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров. Для недопущения пожаров в полосе отвода

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности В Смоленской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать с часу дня до семи часов вечера 9 июля. В Гидрометцентре сообщили: Очень высокая температура. Период предупреждения с 13 часов 09 июля до 19 часов 09 июля. Днём местами +30…+32

В Смоленской области началась диспансеризация переболевших коронавирусом смолян 1 июля стартовала диспансеризация смолян, которые переболели коронавирусом. На эти цели было выделено около 23 миллионов рублей. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Переболевшие коронавирусом смоляне пройдут пульсоксиметрию, спирографию, сдадут общий и биохимический анализ крови. Кроме того, для них проводятся нагрузочный тест с ходьбой, эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное исследование сосудов ног. Всё это позволяет

Более 14 км бесстыкового пути железнодорожники уложат на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД в июле С 12 июля на участке Гагарин – Уваровка Белорусского направления МЖД начнется капитальный ремонт второго главного пути, за время которого планируется уложить 14,6 км бесстыкового пути. Ремонт будет проводиться в три этапа по технологии «закрытого перегона», когда участок закрывается для движения поездов. Это позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Технологические

Ремонт улицы Исаковского стартовал в Смоленске Дорожники выполняют на этом участке ремонт картами – это не просто ямочная заплатка, а полноценная замена асфальтового покрытия в месте большого скопления выбоин. Такой ямочный ремонт считается одним из наиболее эффективных способов ремонта дорожного полотна. Размеры карт практически не ограничивается. На улице Исаковского, имеющей множественные дефекты покрытия, удобно нарезать большие карты вместо множества мелких. Таким